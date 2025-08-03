В Омске двухлетний ребенок упал с высоты пятого этажа и выжил

В Омске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего, мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает УМВД области.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице 22 Апреля, двухлетний мальчик находился дома с родителями. В какой-то момент взрослые отвлеклись и вышли на кухню. Ребенок забрался на подоконник у открытого окна, облокотился на москитную сетку и упал с высоты пятого этажа.

Мать и отец услышав шум выбежали на улицу, найдя сына под окнами дома они вызвали скорую помощь. Пострадавший выжил, он госпитализирован. По факту произошедшего проводится проверка. Известно, что семья ранее не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и на учете как неблагополучная не состояла.

До этого в Петербурге трехлетняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии после падения из окна. Инцидент произошел в многоэтажке по Большой Пушкарской улице. Трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Ребенок облокотился на москитную сетку и упал с высоты, когда родители отвлеклись. Пострадавшую госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломами костей свода и основания черепа, травмами внутренних органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве годовалая девочка выпала из окна 10-го этажа.