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Житель Астраханской области два года насиловал двух маленьких дочерей

В Астраханской области задержали педофила, надругавшегося над родными дочерьми
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Depositphotos

В Астраханской области мужчина надругался над родными дочками, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, с августа 2022 года по август 2024 мужчина насиловал своих дочерей в доме в дачном поселке Приволжского района. Известно, что обе жертвы еще не достигли 14-летнего возраста.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по четырем статьям. Его обвиняют в совершении тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних: изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях.

Следователи полагают, что в деле могут появиться новые эпизоды аналогичных преступлений. Сейчас подозреваемый задержан и находится под стражей. Расследование продолжается.

Ранее 41-летнего педофила из Марий Эл застали за надругательством над четырехлетним мальчиком.

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