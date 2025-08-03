Житель Астраханской области два года насиловал двух маленьких дочерей

В Астраханской области задержали педофила, надругавшегося над родными дочерьми

В Астраханской области мужчина надругался над родными дочками, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, с августа 2022 года по август 2024 мужчина насиловал своих дочерей в доме в дачном поселке Приволжского района. Известно, что обе жертвы еще не достигли 14-летнего возраста.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по четырем статьям. Его обвиняют в совершении тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних: изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях.

Следователи полагают, что в деле могут появиться новые эпизоды аналогичных преступлений. Сейчас подозреваемый задержан и находится под стражей. Расследование продолжается.

Ранее 41-летнего педофила из Марий Эл застали за надругательством над четырехлетним мальчиком.