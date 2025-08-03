Россиянам рассказали, как защитить свои участки земли от изъятия

Россиянам посоветовали фотографировать участки земли, чтобы их не изъяли

В течение трех лет, начиная с 2025 года, владельцы земельных участков обязаны их освоить, иначе их ждут штрафы или изъятие. Об этом в интервью РБК напомнил юрист Александр Зорин.

Он уточнил, что до 2028 года меры применяться не будут, штрафы за неосвоение земли вернутся после появления четких критериев освоения.

«С их появлением штрафы вновь обретают законную силу», – сказал юрист.

Зорин посоветовал владельцам документально фиксировать, как они следят за участком. Юрист порекомендовал россиянам фиксировать состояние участка с помощью фото- и видеоматериалов, отмечая даты.

До этого юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что признаками неиспользования земельных участков являются захламление более половины земельного участка отходами и отсутствие зарегистрированной постройки на территории.

Ранее в России приняли закон о повторной выдаче земельных участков при одном условии.