Вильфанд рассказал, в каких регионах в августе прогнозируется дефицит осадков

Вильфанд: засушливый август ожидается в Черноземье, на Южном и Северном Кавказе

Меньше нормы осадков в августе выпадет в Черноземье, на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что избыток осадков прогнозируется в Ленинградской и в Калининградской областях.

«Южная половина европейской территории России будет в дефиците осадков. Это все южнее Московской области – Рязанская, Тульская, Воронежская, Курская области, Южный федеральный округ, Северо-Кавказский и самый юг Приволжского», — пояснил Вильфанд.

Кроме того, по словам специалиста, дефицит осадков в августе ожидается на Чукотке и на северо-востоке европейской России – на севере Архангельской области, в Ненецком автономном округе и Коми.

До этого Роман Вильфанд рассказал, что в пятницу в Московской области будет пасмурно, возможны кратковременные дожди. По словам синоптика, в ночь на субботу ожидается особенно сильный дождь.

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