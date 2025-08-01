На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вильфанд рассказал, в каких регионах в августе прогнозируется дефицит осадков

Вильфанд: засушливый август ожидается в Черноземье, на Южном и Северном Кавказе
true
true
true
close
Depositphotos

Меньше нормы осадков в августе выпадет в Черноземье, на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что избыток осадков прогнозируется в Ленинградской и в Калининградской областях.

«Южная половина европейской территории России будет в дефиците осадков. Это все южнее Московской области – Рязанская, Тульская, Воронежская, Курская области, Южный федеральный округ, Северо-Кавказский и самый юг Приволжского», — пояснил Вильфанд.

Кроме того, по словам специалиста, дефицит осадков в августе ожидается на Чукотке и на северо-востоке европейской России – на севере Архангельской области, в Ненецком автономном округе и Коми.

До этого Роман Вильфанд рассказал, что в пятницу в Московской области будет пасмурно, возможны кратковременные дожди. По словам синоптика, в ночь на субботу ожидается особенно сильный дождь.

Ранее пермский астроном рассказал, где и когда наблюдать три летних звездопада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами