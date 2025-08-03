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В Тырныаузе эвакуировали жителей трех микрорайонов из-за угрозы сходя селя

Около тысячи жителей Тырныаузы эвакуировали из-за угрозы повторного сходя селя
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Telegram-канал Казбек Коков

Жителей трех микрорайонов эвакуировали в городе Тырныауза в Кабардино-Балкарии для обеспечения их безопасности в случае повторного схода селевого потока. Об этом «Интерфакс» сообщили в администрации Эльбрусского района КБР.

«Всего было эвакуировано около тысячи человек. Для них организована работа четырех пунктов временного размещения», — сказал собеседник агентства.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что пункты временного размещения эвакуированных обеспечиваются водой и всем необходимым. При благоприятных условиях местным жителям разрешат вернуться в свои дома, уточнил глава региона.

1 августа общую эвакуацию объявили для жителей микрорайона «Герхожан» в Тырныаузе, где сошел сель. Региональное ГУ МЧС сообщило, что была произведена эвакуация 342 человек, среди которых 96 детей.

Подобный случай стал вторым за 10 дней. 22 июля в связи с произошедшим сходом селя в городе Тырныаузе, расположенном в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, был введен режим ЧС.

Ранее сошедший сель в Дагестане попал на видео.

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