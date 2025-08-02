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На Кубани девушка испугалась выдуманных мошенников и отдала 1,7 млн рублей настоящим

В Краснодарском крае девушка отдала мошенникам 1,7 млн рублей
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Depositphotos

В Краснодарском крае мошенники обманули девушку на крупную сумму денег, предложив «продлить договор связи». Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с телефонного звонка от лица, представившегося девушке из города Кореновска якобы сотрудником сотового оператора. Звонивший убедил потерпевшую в необходимости «продления договора связи» и получил от нее код из СМС. Через несколько часов мошенники, уже представляясь сотрудниками «Госуслуг», сообщили о попытках взлома ее личного кабинета и оформления кредитов.

Под предлогом «защиты средств» они убедили жертву перевести 1,7 млн рублей на «безопасный счет», и та последовала инструкциям злоумышленников. После этого аферисты перестали выходить на связь.

Ранее российский менеджер в свой день рождения подарил мошенникам 1,5 млн рублей.

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