Школьники из РФ получили четыре медали на Международной олимпиаде по информатике

Школьники из РФ завоевали четыре медали на олимпиаде по информатике в Боливии

Российские школьники завоевали четыре медали на 37-й Международной олимпиаде по информатике, проходившей в городе Сукре, Боливия. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Отмечается, что золотые медали получили Петр Лосев (ученик московской школы №57) и Владислав Жиганов (представитель СУНЦ МГУ, также из Москвы). Серебряные награды достались Гимрану Абдуллину (Лицей-интернат №2, Казань) и Дарье Грековой (школа №57, Москва). Все эти школьники ранее одержали победу на всероссийской олимпиаде по информатике.

В сообщении приводятся слова президента Российской Федерации Владимира Путина, сказанные им на международной конференции по искусственному интеллекту. Глава государства особо отметил необходимость для России находиться в авангарде масштабных, происходящих во всем мире перемен, а также предлагать новаторские и нестандартные решения.

«Такой призыв точно отражает мышление наших ребят, которые завоевали на Международной олимпиаде по информатике 2 золота и 2 серебра. Гордимся победителями и желаем уверенно идти вперед к новым вершинам», — приводит ведомство слова вице-премьера.

Международная олимпиада по информатике (IOI) представляет собой ежегодное международное соревнование для учащихся средних и старших классов общеобразовательных учреждений, которое проводится с 1989 года. В 2024 году все четыре участника, представлявшие российскую команду, завоевали золотые медали. В соревнованиях, состоявшихся в 2025 году, приняли участие молодые программисты из 87 стран мира.

В июле российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медаль на 66-й Международной математической олимпиаде, проходившей в Австралии.

Ранее в России школьник проглотил задание по информатике.