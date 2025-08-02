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«Это ты на фото?»: россиянин лишился денег после одной фразы

В Кемеровской области мужчина перешел по ссылке и лишился сбережений
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В Кемеровской области 44-летний мужчина перешел по ссылке в сообщении и потерял деньги. Об этом сообщает a42.ru.

Все началось с того, что мужчине из города Киселевска пришло сообщение, отправленное с аккаунта его знакомого.

«Это ты на фото?» — спросил аферист под видом знакомого жертвы.

В сообщении также содержалась ссылка. После перехода по ней на телефон мужчины установилось вредоносное приложение, предоставившее злоумышленникам удаленный доступ к его устройству. В результате мошенники похитили 25 тысяч рублей с банковского счета жертвы.

Позже мужчина заметил пропажу средств, а владелец аккаунта, с которого пришло письмо, сообщил, что его страница была взломана. Пострадавший обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ — кража.

Ранее российский менеджер в свой день рождения подарил мошенникам 1,5 млн рублей.

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