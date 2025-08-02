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Женщины избили консьержку из Подмосковья скалкой по голове, обвинив ее в наведении порчи

«КП»: в Подмосковье женщины избили консьержку, обвинив ее в черной магии
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Depositphotos

В Подмосковье две женщины избили пожилую консьержку скалкой по голове, обвинив ее в черной магии. Об этом со ссылкой на жителей дома сообщает msk.kp.ru.

Инцидент произошел 28 июля в ЖК «Изумрудные холмы» в городе Красногорске. Две жительницы дома, мать с дочерью, напали на пожилую консьержку, обвинив ее в «наведении порчи» на их семью и черной магии. Нападавшие использовали кухонную скалку. Потасовку остановили случайные прохожие, зашедшие в подъезд.

Очевидцы оказали пострадавшей первую помощь и вызвали полицию. На следующий день пожилую женщину отвезли снимать побои. Предварительно, у нее рассечение головы и сотрясение мозга.

Сообщается, что конфликт между женщинами и консьержкой длится около двух лет. Полиция проводит доследственную проверку, материалы переданы участковому.

Ранее мужчина сжег соседку на костре, решив, что она ведьма.

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