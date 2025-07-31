Мужчина сжег соседку на костре, решив, что она ведьма

На Филиппинах 37-летний мужчина сжег свою 75-летнюю соседку в костре, решив, что та является ведьмой. Об этом сообщает MsNews.

Инцидент произошел 26 июля. Мужчина решил, что его соседка является ведьмой, и напал на нее. По его мнению, та применила к нему «черную магию», и это побудило его совершить преступление. Агрессор избил пожилую женщину стеблем кокосовой пальмы до потери сознания, после чего обложил ее сухими листьями и поджег. В результате она не выжила.

Позже Паран добровольно явился в полицию Кибаве в сопровождении местного пастора и признался в содеянном. По данным полиции, подозреваемый может иметь проблемы с психикой — он недавно пережил развод, страдал от депрессии и является бывшим наркоманом. В настоящее время он находится под стражей, мужчине предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

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