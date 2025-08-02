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СМИ: объявленного в розыск главу азербайджанской диаспоры задержали

Е1: главу азербайджанской диаспоры Шыхлински доставили в Екатеринбург из Москвы
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Максим Ефремов/Вечерние ведомости

Лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински доставили в Екатеринбург из Москвы. Об этом пишет уральский портал Е1.

Издание, ссылаясь на источники среди знакомых Шыхлински, пишет, что он участвует в следственных действиях по одному из уголовных дел, в рамках которых до этого прошли задержания.

«Мы связывались с несколькими адвокатами, которые ранее представляли интересы Шахина. Никто из них не смог прокомментировать перемещения Шыхлински. Родные также отказались от комментариев», — говорится в материале.

По информации портала 66.RU, глава азербайджанской диаспоры на данный момент находится на допросе в Следственном комитете. Как рассказал журналистам анонимный источник, против Шыхлински якобы было возбуждено два уголовных дела: по статьям об убийстве и применении насилия в отношении представителя власти.

Процессуальный статус Шыхлински пока неизвестен, отмечают СМИ.

В конце июля этого года Telegram-канал Baza писал, что Шыхлински объявлен в розыск. Информация об этом появилась после того, как его сын был помещен в СИЗО по обвинению в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортируют из России.

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