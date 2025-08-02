Девятилетний ребенок попал в больницу в Подмосковье после наезда самокатчика

В Подмосковье ребенок попал в больницу после наезда самокатчика

В Подмосковье самокатчик сбил девятилетнего мальчика, ребенок попал в больницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на аллее проспекта Героев в микрорайоне Железнодорожный города Балашиха. По предварительным данным, неизвестный водитель электросамоката совершил наезд на мальчика, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавший с телесными повреждениями был доставлен и госпитализирован в медицинское учреждение. Подробной информации о его состоянии не поступало.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления водителя электросамоката. Его действиям будет дана правовая оценка.

До этого ребенку из Краснодара потребовалась трепанация черепа, после того как его сбил самокатчик. В ближайшее время ему предстоит долгая реабилитация.

Ранее в Татарстане таксист проехался на авто по матери на глазах у ребенка и скрылся с места.