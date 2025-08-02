Таксист-мигрант устроил драку с сотрудницей российского магазина

В Казани иностранец подрался с продавщицей магазина и стал фигурантом дела. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел в Ново-Савиновском районе города. Мужчина устроил драку с сотрудницей магазина. После этого пострадавшая самостоятельно обратилась в отдел полиции, где написала заявление по факту случившегося. Информации о ее состоянии после произошедшего не поступало.

Правоохранительные органы оперативно установили и задержали подозреваемого, им оказался 23-летний таксист-мигрант. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство.

До этого в Петербурге в магазине «ВкусВилл» подрались вор с продавщицей. На подмогу к сотрудницепоспешила еще одна покупательница — кончилась драка выталкиванием злоумышленника за порог.

Ранее сотрудники детского лагеря на Байкале устроили перестрелку после ссоры.