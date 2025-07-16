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Сотрудники детского лагеря на Байкале устроили перестрелку после ссоры

В детском лагере на Байкале произошла стрельба

В детском лагере на Байкале произошла стрельба из-за ссоры между сотрудниками. Об этом сообщает управление Росгвардии по Иркутской области.

Инцидент произошел из-за служебного конфликта между вожатой и сотрудником компании-организатора лагеря. Женщина, которой не дали слово во время одного из рабочих совещаний, рассказала об этом мужу. Супруг вожатой решил лично наказать ее обидчика.

Сначала мужчины устроили словесную перепалку, а затем подрались. Директор лагеря открыл огонь из травматического пистолета, чтобы разнять дерущихся. Один из них получил две пули — в ногу и ягодицу.

По данным «Сапы», после случившегося многие родители решили забрать детей домой до окончания смены. К настоящему времени участников драки, 24-летнего мужа сотрудницы лагеря и его 46-летнего оппонента, задержали. Ведется проверка.

Ранее мужчина и женщина устроили стрельбу на детской площадке в Петербурге.

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