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Мужчина отравился дымом при попытке избавиться от плесени и грибка в гараже и не выжил

В Чувашии мужчина отравился и не выжил, пытаясь избавиться от плесени в гараже
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В Чувашии мужчина решил избавиться от плесени и грибка в подвале гаража, но отравился дымом и не выжил. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 1 августа, когда пожилой житель села Чурачики пытался провести дезинфекцию подвала гаража от плесени с помощью дымовой обработки хвойными шишками. В процессе он развел открытый огонь, и в результате сам отравился продуктами горения. Спасти мужчину не удалось. Шесть человек, дочь пенсионера и соседи, пытавшиеся ему помочь, также получили отравление и были госпитализированы в токсикологическое отделение.

Следственные органы провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. По предварительным данным, криминальный характер произошедшего исключается.

Ранее в Находке полуторагодовалая девочка отравилась жидкостью для розжига.

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