В Находке полуторагодовалая девочка отравилась жидкостью для розжига

В Приморье спасли ребенка, выпившего жидкость для розжига

Врачи находкинской больницы спасли полуторагодовалого ребенка, который случайно выпил жидкость для розжига на пляже. Об этом сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения.

Инцидент произошел на пляже в поселке Ливадия. Родители полуторагодовалой девочки готовили шашлык и отвлеклись. Ребенок добрался до бутылки с яркой наклейкой и сделал несколько глотков, в емкости оказалась жидкость для розжига.

Взрослых насторожил резкий запах, который стал исходить изо рта дочери, они доставили ребенка на подстанцию скорой помощи. Несовершеннолетняя была доставлена в отделение реанимации городской больницы Находки.

«Врачи провели инфузионную терапию для выведения токсинов и посменно следили за показателями жизнедеятельности маленькой пациентки для коррекции лечения», - сообщили в больнице.

Пострадавшая некоторое время находилась под наблюдением медиков и была выписана на амбулаторное лечение.

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