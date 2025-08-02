Одетого в майку-тельняшку десантника не пустили на выступление рэпера Tyga

В Москве десантник не смог с первого раза попасть на концерт американского рэпера Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон). По словам очевидцев, мужчину якобы не пропустила охрана из-за формы, пишет Telegram-канал SHOT.

«‎Парень решил устроить себе праздник на 95-й юбилей «крылатого десанта»: купил билеты на выступление американского рэпера. Но на фейсконтроле сказали, что в форме не пустят», — говорится в посте.

Мужчина был одет в кофту с символикой ВДВ и майку-тельняшку с бело-синими горизонтальными полосами, а на голове у него был голубой берет.

По информации журналистов, десантник расстроился и собирался вернуть билет. Однако ему помогли охранники — дали белую футболку, в которую он и переоделся, сняв с себя все атрибуты десантника.

2 августа, в день ВДВ, исполнитель Tyga прилетел в российскую столицу. Как писал SHOT, вскоре после заселения в отель рэпер отправился на вечеринку в московский клуб, где исполнил несколько своих треков.

31 мая Tyga выступал на «ЦСКА-Арене» в формате 360 градусов — на круглой сцене. Перед Tyga выступили артисты Макар и Jakone. Во время концерта Tyga вышел к фанатам, чтобы вместе зачитать и пожать им руки. Одна из фанаток воспользовалась положением и пыталась стянуть с руки артиста кольцо. Украшение упало. Это заметил Tyga и дал знак охранникам. Девушка вернула украшение.

Ранее рэпер Macan подрался с фанатом после концерта Tyga в Москве.