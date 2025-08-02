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Россиянин домогался 11-летней девочки в сквере и получил 12 лет строгого режима

В Копейске педофила, домогавшегося ребенка в сквере, осудили на 12 лет
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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Копейске вынесли приговор 58-летнему педофилу, который домогался 11-летней девочки в сквере. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 24 апреля 2025 года в сквере имени Сутягина. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Девочка сообщила преступнику о своем возрасте и успела отправить голосовые сообщения одноклассникам. После вмешательства взрослых мужчина скрылся с места преступления.

Суд полностью доказал вину подсудимого, несмотря на его попытки отрицать причастность к преступлению. По п. «б» ч. 4 статьи 132 УК РФ мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Приговор вступил в законную силу.

Ранее учитель растлил шесть детей и попался во время приставаний к седьмому.

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