Учитель растлил шесть детей и попался во время приставаний к седьмому

Педагог из США стал фигурантом уголовного дела о растлении нескольких детей после нападения на одного несовершеннолетнего. Об этом сообщает Fox40.

О действиях 48-летнего учителя средней школы по имени Августин Санчес сотрудники правоохранительных органов узнали после поступившей им жалобы. Очевидец заявил, что видел, как взрослый мужчина домогается несовершеннолетнего. Где это произошло, не уточняется.

После того, как полиция начала расследование, выяснилось, что от приставаний педагога пострадали еще шесть человек. Точный возраст ни одной из жертв насилия не сообщается, но известно, что никто из них не достиг 18 лет. Правоохранители отказались от версии о том, что учитель растлил кого-то еще.

После этого Санчес был уволен из школы.

Расследование дела уже завершено, материалы передали в прокуратуру для предъявления обвинения.

Ранее сотрудника детсада обвинили в создании роликов со сценами насилия над детьми.