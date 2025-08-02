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Перевозчик обновил информацию о задерживающихся поездах в Крым

«Гранд Сервис Экспресс»: пять поездов «Таврия» задерживаются на пути в Крым
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Пять составов «Таврия» задерживаются в сообщении с Крымом. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил перевозчик, фирма «Гранд Сервис Экспресс».

«Время задержки на 15.00 мск: в Крым: №183 Мурманск - Севастополь отправлением 1.08, задержка 6,5 часов. Из Крыма: №008 Севастополь - Санкт-Петербург отправлением 1.08, задержка 3,5 часа, №068 СимферопольМосква, отправлением 1.08, задержка около трех часов, №426 Симферополь – Кисловодск, отправлением 1.08, задержка 1,5 часа, №174 Евпатория – Москва отправлением 1.08, задержка один час», — говорится в сообщении.

В компании предупредили, что остальные поезда, о задержке которых сообщалось до этого, ввели в график или уже прибыли в пункты назначения. Перевозчик также отметил, что время задержки поездов в пути может измениться.

О задержках поездов «Таврия» уже сообщалось 2 августа. Компания «Гранд Сервис Экспресс» заявляла, что использует все возможные ресурсы для сокращения времени отклонений от графика. Пассажирам предоставляется питьевая вода, а в случае необходимости — и питание. В первую очередь обслуживаются дети и маломобильные пассажиры. Руководители поездов продолжают информировать пассажиров о ходе маршрута и актуальном времени прибытия.

Ранее у Крымского моста скопилось свыше 2 тыс. автомобилей.

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