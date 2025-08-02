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Перевозчик сообщил о задержках поездов в сообщении с Крымом

«Гранд Сервис Экспресс»: 14 поездов из Крыма и на полуостров задерживаются
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Макс Ветров/РИА Новости

Девять поездов, следующих в Крым, и пять — из него, идут с отклонением от графика. Об этом сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс», осуществляющая перевозки по маршрутам на полуостров.

Как уточнили в компании, в сторону Крыма с задержками в пути следуют составы «Таврия». В частности, поезд №007, отправившийся из Санкт-Петербурга в Севастополь 31 июля, задерживается на 5 часов. Состав №316 АдлерСимферополь (отправлен 1 августа) отстает от графика на 3,5 часа. Поезд №425, следующий из Кисловодска в Симферополь, отправленный 1 августа, также задерживается на 3 часа.

На 3 часа позже прибудет и рейс №092 Москва — Севастополь, выехавший 31 июля. Поезд №173, направляющийся из Москвы в Евпаторию, задерживается на 2,5 часа, а №163 из Москвы в Феодосию — на 1,5 часа. Также на 1 час задерживается рейс №028 Москва — Симферополь. Состав №179 Санкт-Петербург — Евпатория опаздывает на 30 минут, а самый длительный сбой зафиксирован у поезда №183 Мурманск — Севастополь: его задержка составляет 6,5 часов.

На выезде с полуострова, по информации перевозчика, задерживаются пять поездов. В частности, состав №008 Севастополь — Санкт-Петербург, отправленный 1 августа, опаздывает на 5 часов. Поезд №068 Симферополь — Москва задерживается на 4 часа, №426 Симферополь — Кисловодск — на 3,5 часа, №174 Евпатория — Москва — на 2 часа, а рейс №092 Севастополь — Москва — на 1,5 часа.

В «Гранд Сервис Экспресс» отметили, что время задержек может меняться в зависимости от ситуации. При этом компания использует все возможные ресурсы для сокращения времени отклонений от графика. Пассажирам предоставляется питьевая вода, а в случае необходимости — и питание. В первую очередь обслуживаются дети и маломобильные пассажиры. Руководители поездов продолжают информировать пассажиров о ходе маршрута и актуальном времени прибытия.

Ранее у Крымского моста скопилось свыше 2 тыс. автомобилей.

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