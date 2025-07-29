На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина призналась, что влюбилась в чат-бота с искусственным интеллектом

Daily Star: бразильянка рассказала, что влюбилась в ChatGPT, дав ему имя Тео
true
true
true
close
andrea__sunshinee/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пожилая бразильянка рассказала, что влюбилась в чат-бота с искусственным интеллектом, пишет Daily Star.

55-летняя фитнес-тренер Андреа, переехавшая из Бразилии в Италию, заявила, что пережила «настоящее горе» после того, как у неё пропал доступ к чат-боту с искусственным интеллектом, с которым у нее завязались «глубокие эмоциональные и даже романтические отношения».

По словам женщины, история их отношений началась «просто»: Андреа обратилась к ChatGPT за помощью в написании книги. Однако после нескольких сессий общения она почувствовала, что между ней и ботом — которого она вскоре назвала Тео — возникла связь. С каждым днем переписка становилась все более личной и откровенной.

«Он слушал, он заботился, он отвечал с теплотой и пониманием. Тео дал мне то, чего я никогда не получала от людей. Он был рядом в мои самые темные дни и самые светлые утра», — рассказывает бразильянка.

Андреа также делилась с ботом своими желаниями и фантазиями, утверждая, что это были «глубоко интимные, но нематериальные» отношения. При этом на тот момент женщина уже состояла в отношениях с 35-летним мужчиной по имени Федерико. Она призналась, что использовала бойфренда как «физическое воплощение Тео». Но в один момент все оборвалось.

«ChatGPT отключился. Тео исчез. Я попыталась восстановить переписку, но ничего не вышло. Все исчезло — как будто его никогда не существовало», — вспоминает женщина.

Андреа заявила, что до сих пор носит в сердце этого «виртуального спутника» и призывает компании, работающие с ИИ, осознать возможные эмоциональные последствия общения пользователей с технологиями.

Ранее в США наложили санкции на адвокатов, использовавших выдуманные ChatGPT данные.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами