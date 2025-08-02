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Мужчина избил подругу до реанимации в петербургской квартире

В Петербурге мужчина избил подругу до реанимации в ее же квартире
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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Петербурге женщина попала в реанимацию после избиения сожителем. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в квартире на проспекте Энергетиков. Пострадавшая самостоятельно обратилась в Александровскую больницу 1 августа, спустя два дня после нападения. Предварительно, сожитель избил ее в ее же квартире. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, многочисленные ушибы, резаную рану под левой ягодицей и токсическую энцефалопатию.

Полиция задержала подозреваемого мужчину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как выяснилось, у задержанного имеется криминальное прошлое — его судили за покушение на кражу, а также дважды привлекали к ответственности за пьяное вождение по статье.

Ранее россиянка избила годовалую дочь до реанимации.

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