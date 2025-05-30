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Общество
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Россиянка избила годовалую дочь до реанимации

РЕН ТВ: петербурженка избила годовалую дочь до реанимации
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«Газета.Ru»

В Санкт-Петербурге годовалый ребенок попал в больницу после побоев матери. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

Ребенка забрали на скорой и поместили в реанимацию одной из городских больниц. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, девочку перевели в обычную палату.

Заботу о здоровье ребенка проявили соседи неблагополучной семьи. Они передали в экстренные службы информацию, что родительница систематически избивает дочь.

По предварительной информации, женщину задержали. Она оказалась ранее судимой безработной местной жительницей.

До этого в Каменске-Уральском полиция начала проверку после избиения ребенка в коляске. На нерадивую мать пожаловались прохожие, которые стали очевидцами того, как женщина ударила дочь и заявила, что та ей «надоела».

Ранее в Уфе мать избила своего младенца на глазах у прохожих.

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