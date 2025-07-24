В Белогорск ввели режим ЧС из-за урагана

Белогорск остался без света и воды из-за урагана, в городе введен режим ЧС

Мэр Белогорска Станислав Мелюков объявил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе в связи с последствиями сильной грозы и урагана, обрушившихся на территорию города. Соответствующее сообщение было опубликовано в его Telegram-канале.

Непогода обрушилась на Белогорск в ночное время. Из-за разгула стихии в городе были повреждены линии электропередач, что привело к массовым отключениям электроснабжения. Утром функционировали лишь несколько магазинов и автозаправочных станций, оснащенных собственными генераторами. Восстановление электроснабжения затянулось до полудня. Также возникли перебои в водоснабжении.

Ураганный ветер повалил множество деревьев, затруднив движение на дорогах города. Кроме того, сильным порывом ветра была сорвана крыша с административного здания, которая упала на открытое распределительное устройство.

Всего в Амурской области в результате непогоды без электроснабжения остались 80 тысяч жителей. От электроснабжения были отключены Белогорск, Свободный, Ромненский и Белогорский муниципальный округ.

Ранее в Хабаровске из-за непогоды объявили режим ЧС.