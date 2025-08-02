В Кабардино-Балкарии более 60 человек находятся в ПВР после схода селя

После схода селя в Тырныаузе 63 человека находятся в ПВР

После схода селя в Тырныаузе в Кабардино-Балкарии 63 человека находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в своем Telegram-канале сообщил глава региона Казбек Коков.

«Пункты временного размещения эвакуированных обеспечиваются водой и всем необходимым. Там сейчас находятся 63 человека. Однако при благоприятных условиях людям можно будет вернуться в свои дома», — сказано в сообщении.

Коков подчеркнул, что работы по ликвидации последствий ЧП идут без перерыва.

1 августа общую эвакуацию объявили для жителей микрорайона «Герхожан» в Тырныаузе в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, где сошел сель. Региональное ГУМЧС сообщило, что уже произведена эвакуация 342 человек, среди которых 96 детей.

Подобный случай стал вторым за 10 дней. 22 июля в связи с произошедшим сходом селя в городе Тырныаузе, расположенном в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, был введен режим ЧС.

Ранее в Дагестане сошедший сель попал на видео.