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В Петербурге не спасли 15-летнего москвича, выпавшего из окна под воздействием веществ

78.ru: в Петербурге не спасли подростка, выпавшего из окна под веществами
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В Петербурге врачам не удалось спасти 15-летнего юношу, который под воздействием неизвестных веществ выпал из окна. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в центре города, куда трое подростков приехали из Москвы. Они заселились в отель, и один из друзей предложил другим употребить неизвестное вещество. После приема вещества состояние 15-летнего юноши резко ухудшилось — он начал вести себя неадекватно и в итоге выпал из окна.

Медики доставили пострадавшего в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, переломами височной и затылочной костей. Несмотря на усилия врачей, спасти юношу не удалось.

Ранее петербургский девятиклассник употребил наркотики и выпал из окна на шестом этаже.

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