Петербургский девятиклассник употребил наркотики и выпал из окна на шестом этаже

В Петербурге школьник выпал из окна шестого этажа после употребления наркотиков. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 29 ноября на улице Дыбенко. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что человек упал с высоты. Прибывшие на место полицейские обнаружили под окнами дома 15-летнего подростка, ученика девятого класса. Спасти его не удалось.

Стражи порядка установили, что девятиклассник выпал из окна на шестом этаже. В квартире полицейские обнаружили 22-летнего безработного молодого человека, который вместе с подростком употреблял запрещенные вещества. Он не смог внятно рассказать о том, что произошло.

Соупотребителя выпавшего из окна подростка доставили в отдел полиции. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 13-летний школьник принял наркотики, угнал машину и спровоцировал полицейскую погоню.