В Московском зоопарке рассказали о подросшем подаренном Путину олененке

Северный олененок, которого весной 2024 года подарила президенту России Владимиру Путину семья оленеводов из Ямало-Ненецкого автономного округа, окреп и чувствует себя хорошо. Об этом в интервью РИА Новости рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, животное содержится в благоустроенном и просторном вольере в Зоосаде Деда Мороза. Оно получает полноценный рацион, необходимый уход и живет в общем стаде северных оленей. Состояние питомца контролируют специалисты. Акулова подчеркнула, что важно, чтобы такие подарки сопровождались вниманием и заботой, как это и происходит в данном случае.

Подарок главе государства в апреле прошлого года сделала многодетная семья Пяк, которую он поздравлял с золотой свадьбой. Супруги передали Путину самку северного оленя, а позже выяснилось, что животное оказалось беременным. Было принято решение не разлучать самку с детенышем и отправить их на новое место жительства вместе — после того как олененок окрепнет.

Ранее президент Лаоса Тхонглун Сисулит подарил главе российского государства Владимиру Путину двух слонов.