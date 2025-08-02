На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Московском зоопарке рассказали о подросшем подаренном Путину олененке

РИА Новости: олененок, подаренный Путину, окреп и живет в Зоосаде Деда Мороза
true
true
true
close
Пресс-служба правительства ЯНАО

Северный олененок, которого весной 2024 года подарила президенту России Владимиру Путину семья оленеводов из Ямало-Ненецкого автономного округа, окреп и чувствует себя хорошо. Об этом в интервью РИА Новости рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, животное содержится в благоустроенном и просторном вольере в Зоосаде Деда Мороза. Оно получает полноценный рацион, необходимый уход и живет в общем стаде северных оленей. Состояние питомца контролируют специалисты. Акулова подчеркнула, что важно, чтобы такие подарки сопровождались вниманием и заботой, как это и происходит в данном случае.

Подарок главе государства в апреле прошлого года сделала многодетная семья Пяк, которую он поздравлял с золотой свадьбой. Супруги передали Путину самку северного оленя, а позже выяснилось, что животное оказалось беременным. Было принято решение не разлучать самку с детенышем и отправить их на новое место жительства вместе — после того как олененок окрепнет.

Ранее президент Лаоса Тхонглун Сисулит подарил главе российского государства Владимиру Путину двух слонов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами