Во Внуково один из входов оцеплен более часа из-за подозрительного пассажира

В московском аэропорту Внуково сотрудники служб безопасности проводят проверку багажа одного из пассажиров. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По их словам, мужчину в пиджаке остановили на этапе досмотра, после чего на место были вызваны полиция и кинологи. Один из входов в аэропорт остается оцепленным более часа. На месте продолжают работать экстренные службы.

До этого житель Башкирии получил штраф почти в полмиллиона рублей неудачно пошутив на борту самолета. 57-летний житель Уфы собирался лететь в Москву, поднявшись на борт самолета он решил пошутить и сообщил бортпроводнику, что пронес в своем рюкзаке взрывное устройство.

Экипаж юмор не оценил и обратился в правоохранительные органы. Шутник стал фигурантом уголовного дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Ему предстоит выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Ранее житель Израиля попался на таможне с чемоданом, набитым змеями и скорпионами.