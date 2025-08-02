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Ключевской вулкан выбросил столб пепла на 9 километров

Вулкан Ключевской выбросил пепел на 9 км на фоне землетрясения на Камчатке
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GENNADY TEPLITSKIY/Shutterstock/FOTODOM

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту около 9 тыс. метров над уровнем моря. Об этом сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Региональное управление МЧС предупреждало о возможности пепловых выбросов на высоту от 6 до 10 километров с наиболее активных вулканов полуострова. Речь шла о Ключевском, Шивелуче, Карымском, Безымянном и Камбальном. Жителям и туристам рекомендовали не приближаться к этим вулканам ближе чем на 10 километров.

Извержение Ключевского началось еще в апреле. Высота исполина составляет 4850 метров, он расположен в Усть-Камчатском районе.

Активность вулканов зафиксирована на фоне сильнейшего с 1952 года землетрясения, которое произошло на Камчатке в среду. Его магнитуда составила 8,8. Подземные толчки до 8 баллов ощущались также на северных Курилах. В регионе была объявлена угроза цунами и введен режим ЧС в Северо-Курильском районе. Серия из четырех волн частично разрушила портовую инфраструктуру и другие объекты.

В настоящее время в Северо-Курильске восстановлены морское и вертолетное сообщение, а также возобновлена работа порта.

Ранее ученый допустил повторение мощного землетрясения на Камчатке.

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