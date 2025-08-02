Жителей Подмосковья предупредили об ухудшении погодных условий

МЧС РФ: в Московской области ожидаются ливень и гроза

Ухудшение погодных условий ожидается в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

«В ближайший час с сохранением до 20:00 [мск] местами на территории региона ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза», — говорится в заявлении, опубликованном в 10:39 мск.

Из него следует, что скорость порывов ветра может увеличиться до 16 м/с.

На этом фоне владельцев автомобилей призвали снизить скорость во время движения по дорогам и не парковать машины под деревьями или рекламными щитами. Пешеходам также рекомендовали отойти от деревьев и шатких конструкций, не оставаться на открытых пространствах.

«По возможности оставайтесь во время непогоды дома!» — подчеркнули в ведомстве.

2 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в течение суток в некоторых районах Московской области выпала месячная норма осадков. В частности, в Волоколамске и Ново-Иерусалиме выпало 86 мм и 84 мм осадков соответственно. При этом норма для текущего месяца составляет 77 мм.

Ранее синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе.