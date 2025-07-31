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На Сахалине и Курилах ограничили мобильный интернет

Власти Сахалинской области сообщили об ограничении мобильного интернета
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Правительство Сахалинской области анонсировало замедление мобильного интернета на Курильских островах и Сахалине. Об этом сообщает ТАСС.

«Временное ограничение и замедление мобильного интернета в Сахалинской области введены с целью укрепления антитеррористической безопасности и защиты населения от возможных рисков и угроз», — рассказали в кабмине.

Гражданам посоветовали использовать стационарный интернет и сети Wi-Fi, а также заранее скачивать офлайн-карты, позволяющие ориентироваться на местности с помощью GPS, и иметь при себе наличные средства.

До этого в Роскомнадзоре заявили об отсутствии влияния своего спецоборудования на сбои в Рунете. После частых сбоев отраслевые эксперты начали высказывать предположения, что сбои могут быть связаны с некорректной работой ТСПУ. ТСПУ используется для фильтрации трафика и отражения кибератак, в частности DDoS. РКН в комментарии «Газете.Ru» эту версию не подтвердил.

Ранее жителей Бурятии предупредили о снижении скорости мобильного интернета.

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