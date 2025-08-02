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Раскрыта личность устроившего стрельбу в баре Монтаны

AP: стрельбу в баре Монтаны мог устроить экс-военный с психическими проблемами
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Depositphotos

Стрельбу в баре города Анаконда в американском штате Монтана мог устроить бывший военнослужащий, страдавший психическими расстройствами. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на данные полиции.

В результате стрельбы в заведении спасти не удалось четырех посетителей.

По словам родственников подозреваемого, стрелявшим может быть 45-летний Майкл Пол Браун. Его племянница Клэр Бойл рассказала, что мужчина долгое время испытывал серьезные проблемы с психическим здоровьем и не получал должной медицинской помощи. Родственники, по ее словам, неоднократно пытались оказать ему поддержку, однако состояние Брауна оставалось нестабильным.

Как утверждается в публикации, Браун, вероятно, не злоупотреблял алкоголем или наркотиками, однако страдал от тяжелого психического расстройства, из-за которого мог терять связь с реальностью. По словам Бойл, в такие периоды он не осознавал, где находится и что происходит.

По данным подполковника армии США Рут Кастро, Браун служил в Сухопутных войсках с 2001 по 2005 год, в том числе проходил службу в Ираке, а затем — в Национальной гвардии Монтаны с 2006 по 2009 год. В отставку он вышел в звании сержанта.

Правоохранители продолжают поиски подозреваемого. По информации дорожного патруля штата, Браун может быть вооружен. Спецподразделения уже провели обыск в его доме, расположенном рядом с баром, где произошла стрельба. Последний раз его видели в жилом районе Стамп-Таун к западу от Анаконды.

Ранее драка со стрельбой из-за парковочного места произошла в Бурятии.

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