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Стало известно, как мошенники могут воспользоваться «Госуслугами» жертвы

РИА: мошенники могут оформить налоговый вычет на свой счет через Госуслуги жертв
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Depositphotos

Мошенники могут оформить налоговый вычет на собственный счет, получив доступ к «Госуслугам» жертвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

«Мошенники могут получить доступ к аккаунту налогоплательщика и подать заявку на вычет, указав свой счет для получения денег», — говорится в документах.

Сообщается, что доступ к «Госуслугам» также предоставляет злоумышленнику данные паспорта, СНИЛС, информацию о кредитной истории и недвижимости. Используя эту информацию, мошенники могут представляться сотрудниками государственных структур.

В ведомстве добавили, что чаще всего именно путем обмана, с помощью тревожных оповещений о якобы взломе «Госуслуг», мошенники заставляют жертв совершать звонок по собственной инициативе. В материалах подчеркивается, что такая информация не предоставляется «Госуслугами» через сообщения.

До этого в Миассе 71-летний мужчина поверил в увеличение пенсии и отдал мошенникам крупную сумму денег. Злоумышленники позвонили ему, представившись сотрудниками пенсионного фонда, и предложили оформить «доплаты» к пенсии. Таким образом они вынудили пенсионера раскрыть личные данные.

Ранее член СПЧ Малькевич рассказал, чем Telegram удобен для мошенников.

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