Пожилой россиянин поверил в увеличение пенсии и лишился 1,5 млн рублей

В Миассе 71-летний мужчина поверил в увеличение пенсии и отдал мошенникам крупную сумму денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Злоумышленники позвонили мужчине, представившись сотрудниками пенсионного фонда, и предложили оформить «доплаты» к пенсии. Таким образом они вынудили пенсионера раскрыть личные данные.

Вскоре жертве начали поступать звонки от якобы работников «Финконтроля», которые убедили его, что его счета находятся под угрозой и нужно «спасать деньги». Поддавшись на уговоры, мужчина снял все сбережения в челябинском отделении банка и перевел средства в размере 1,5 млн рублей на указанные мошенниками «безопасные счета».

Через какое-то время после совершения переводов пенсионер осознал обман и обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее житель Тольятти инвестировал в мошенников 1,5 млн рублей.