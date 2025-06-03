Данила Поперечный раскрыл свой диагноз

Стендап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) на YouTube-шоу «Культурная разница» признался, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

СДВГ — это психоневрологическая патология, которая влияет на повседневную жизнь человека. У взрослых ее признаками называют невнимательность, гиперактивность и импульсивность. Синдром лечится как медикаментозно, так и с помощью психотерапии.

По словам Поперечного, в его случае заболевание мешает ему водить автомобиль.

«Если бы была возможность не водить, я бы не водил. Я еще СДВГшник, у меня сильно скачет внимание. И когда за рулем, то очень внимательно на все смотрю из-за того, что чувствую ответственность. После двухчасовой поездки у меня краснеют глаза — будто я плакал», — поделился юморист.

Поперечный отметил, что не может обходиться в США без машины. Он уточнил, что его опыт вождения составляет примерно три-четыре года. Юморист также вспомнил, что недавно попал в свое первое ДТП, виновником которого не был виновником. В него врезалась девушка.

По словам Поперечного, в эмиграции он еще стал «жестким шопоголиком», поэтому теперь часто покупает вещи на Amazon.

«Это началось с переезда: сначала покупки были резонные, но потом, видимо, дофамин зацепился на этой теме. Я вижу предмет, нажимаю кнопку, а на следующий день открываю дверь: «Это мне? А как вы узнали?», — как будто у меня нескончаемый день рождения», — признался он.

Поперечный добавил, что однажды заказал себе костюм Росомахи, он был в состоянии алкогольного опьянения при совершении покупки.

«Мне еще нравится, что когда я периодически набухиваюсь сильно и пьяный совершаю покупки, то для меня сюрприз, что мне придет», — заявил юморист.

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