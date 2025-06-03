Руслан Белый о родительстве: «Начал понимать садомазохистов»

Стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) признался в рамках своего YouTube-шоу «Культурная разница», что стал реже советовать знакомым стать родителями спустя почти два года после рождения дочери.

«У меня был период, когда я превратился в родителя, который всем говорил: «Рожайте детей. Дети — это счастье». Сейчас нашей дочери год и восемь месяцев, и теперь я говорю: «Вы рожайте детей, но это очень тяжело, просто очень тяжело», — сказал юморист, используя нецензурные выражения.

Белый пояснил, что по-прежнему считает рождение ребенка абсолютным счастьем и скучает по дочери при каждом расставании с ней. Он вспомнил, как весь полет просмотрел фотографии наследницы в телефоне, когда улетел с супругой в отпуск без наследницы.

«В этом плане я чуть-чуть начал понимать садомазохистов: это [воспитание детей] больно, но ты капец как это любишь», — заявил стендап-комик.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталии, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. В интервью журналистке Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом) артист рассказывал, что планирует получить вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

Ранее стало известно, что Алена Кравец сдала приемную дочь в детский дом из-за переходного возраста.