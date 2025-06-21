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Суд арестовал имущество замглавы аппарата РЖД

Имущество замруководителя аппарата РЖД Каменева арестовано судом
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Имущество заместителя руководителя аппарата «Российских железных дорог» (РЖД) Юрия Каменева арестовано по решению суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Уточняется, что суд принял решение удовлетворить ходатайство о наложении ареста на имущество Каменева, поданное следствием.

По данным следствия, Каменев обвиняется в пяти эпизодах получения особо крупной взятки в составе преступного сообщества, которое он организовал с использованием своего служебного положения.

В ноябре 2024 года замруководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрию Каменеву предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Суд отказался отпустить его под домашний арест. Каменев продолжает находиться в СИЗО с осени прошлого года — свою вину 60-летний топ-менеджер РЖД отрицает.

Ранее в Дагестане задержали бывшего замминистра образования из-за взятки.

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