Россиянам рассказали, как «законсервировать» ягоды в августе, чтобы избежать инфекций

В августе, когда ягоды (клубника, малина, смородина, черника и другие) достигают пика урожайности, важно правильно их заготовить, чтобы предотвратить развитие бактериальных и грибковых инфекций, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

«Собирайте в сухую погоду – влажные ягоды быстрее портятся. Перебирайте их сразу, удаляйте поврежденные, перезревшие или подгнившие экземпляры (они могут стать источником плесени). Лишняя влага ускоряет размножение бактерий. Ягоды необходимо вымыть, очистить от лишнего мусора, веточек и насекомых. После мытья просушите их на бумажных полотенцах», — объяснила она.

Шоковая заморозка – лучший метод для сохранения полезных веществ. Разложите ягоды в один слой на подносе и заморозьте, затем пересыпьте в герметичные контейнеры или пакеты с zip-застежкой. Важно удалить воздух из упаковки, чтобы избежать окисления.

«Сухая засыпка с сахаром (подходит для малины, смородины, черники). Перемешайте ягоды с сахаром (в пропорции 1:1 или 1:2) и разложите в стерилизованные банки. Сахар действует как консервант. Возможен способ пастеризации (для варенья и компотов), если предпочитаете термообработку. Доведите ягоды до кипения с сахаром, разлейте в простерилизованные банки и закатайте. Для большей безопасности можно провести дополнительную термическую обработку на водяной бане (10–15 минут)», — посоветовала эксперт.

Не забывайте обрабатывать банки и крышки паром или в духовке (100°C, 10–15 мин). Еще возможна обработка лимонной кислотой (1 ч. л. на 1 л воды). Добавление ее в сироп или компот подавляет рост бактерий. Если есть возможность, используйте вакууматор для удаления кислорода, который препятствует развитию аэробных микроорганизмов.

«Замороженные ягоды храните при –18°C и ниже (срок – до 12 месяцев). Консервированные продукты – в темном прохладном месте (погреб, холодильник). Сухую засыпку – только в холодильнике (срок – 2–3 месяца). Оптимальный способ – заморозка или сухая засыпка с сахаром. Термообработка подходит для длительного хранения, но частично разрушает витамины. Главное – тщательная гигиена на всех этапах», — резюмировала она.

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