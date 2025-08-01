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На стене жилого дома в российском городе обнаружили свастику

В Ленобласти на стене жилого дома обнаружили свастику
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Depositphotos

В Ленинградской области неизвестные нарисовали свастику на стене дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 31 июля на Молодежном бульваре в городе Кириши. Правоохранители через публикацию в соцсетях узнали, что на фасаде дома №34 изображен запрещенный символ — свастика. Прибыв на место, сотрудники полиции подтвердили информацию.

Изображение оперативно закрасили. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Видеонаблюдение в районе происшествия отсутствует.

До этого Гитлер и свастика появились в бегущей строке на петербургской парковке. Очевидец сообщил о произошедшем в полицию. Прибывшие на место стражи порядка установили, что табло подключено к незащищенной Wi-Fi сети, через которую злоумышленники могли получить доступ к бегущей строке.

Ранее немецкий депутат нарисовал свастику на бюллетене для голосования.

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