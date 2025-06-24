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Гитлер и свастика появились в бегущей строке на петербургской парковке

78.ru: Гитлер и свастика появились в бегущей строке на парковке в Петербурге
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Петербурге заметили изображения Адольфа Гитлера и свастики в бегущей строке на одной из парковок. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 23 июня на проспекте Энергетиков. Очевидец заметил, что в бегущей строке парковки появились изображения свастики и Гитлера. Об этом мужчина сообщил в полицию.

Прибывшие на место правоохранители установили, что табло подключено к незащищенной Wi-Fi сети, через которую злоумышленники могли получить доступ к бегущей строке. Владелец парковки рассказал, что последние два дня перед случившимся наблюдались технические неполадки с оборудованием.

До этого в Сочи юноша нарисовал экстремистскую символику на асфальте и был задержан. В его отношении составили протокол по статье о публичной демонстрации экстремистской символики.

Ранее россиян предупредили о штрафах за отправку запрещенных стикеров в Telegram.

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