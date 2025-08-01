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В здании Словацкого телевидения и радио обнаружили партию наркотиков

Полиция обнаружила партию наркотиков в здании Словацкого телевидения и радио
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Полиция обнаружила значительную партию наркотиков в здании Словацкого телевидения и радио (STVR). В результате были задержаны два человека, сообщает словацкий телеканал Markíza.

По данным полиции, в ходе операции было обнаружено более полкилограмма кокаина, почти килограмм кетамина, экстази и марихуаны. Также предполагалось, что в здании находилась крупная сумма денег, исчисляющаяся десятками тысяч евро. Задержанным мужчинам, один из которых предположительно работал в STVR, были предъявлены обвинения, и они были отправлены судом под стражу.

Как уточняет телеканал, полицейские, действовавшие под прикрытием, нашли наркотики, спрятанные в потолке одного из зданий STVR.

В сообщении также указывается, что задержанные были дилерами, которые должны были поставлять наркотики по Братиславе.

В конце июля испанские правоохранительные органы конфисковали несколько тонн гашиша у наркоторговцев в провинции Кадис на юге страны. Наркотики были замаскированы под какао и апельсины.

Ранее в Петербурге трехлетний ребенок нашел на детской площадке наркотики и попал в реанимацию.

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