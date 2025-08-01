Мощная песчаная буря обрушилась на Перу

На территорию Перу обрушилась сильная песчаная буря, что привело к нарушению транспортного сообщения и вынудило власти принять экстренные меры. Видео стихии опубликовано в соцсети X.

В связи с сильным ветром, скорость которого в стране достигает 40 километров в час, правительство приняло решение о временном перекрытии ряда автомобильных дорог и закрытии морских портов. По прогнозам метеорологов, неблагоприятные погодные условия сохранятся в стране до 3 августа.

Песчаная буря уже привела к падению деревьев, дорожно-транспортным происшествиям, перебоям в электроснабжении и повреждению жилых домов. Непогода также негативно повлияла на туристический сектор региона Ика: были отменены экскурсии, приостановлены полеты на парапланах, и многие предприятия были вынуждены закрыться.

Власти латиноамериканской страны призвали население по возможности оставаться дома и использовать защитные маски при выходе на улицу.

В конце июля территория Египта была охвачена сильнейшей песчаной бурей, из-за которой небо приобрело насыщенный оранжевый оттенок. Стихия обрушилась на северо-западные районы страны, что привело к практически полному погружению города Эс-Саллум в темноту.

Ранее россияне показали фотографии неба в Греции после жуткой песчаной бури.