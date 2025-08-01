Индиец переехал в Россию и отправился на СВО

Гражданин Индии переехал в Российскую Федерацию, принял православие и отправился на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru в своем Telegram-канале.

Согласно данным агентства, Сридхар Рауагуру на протяжении всей жизни мечтал переехать в Россию. Его второй мечтой была военная служба, однако в Индии он не мог реализовать ее из-за особенностей местного законодательства.

В 2022 году индийский гражданин приехал в Пермский край, где познакомился с местной жительницей. В дальнейшем они заключили брак, и он принял православие. Летом 2024 года мужчина подписал контракт с Министерством обороны РФ. Недавно мужчины не стало. Сридхар Рауагуру был посмертно награжден орденом Мужества.

В начале июня текущего года стало известно о решении многодетного отца из США Дерека Хаффмана вступить в ряды ВС РФ спустя несколько месяцев после переезда в Московскую область. Данный шаг, по его словам, направлен на ускорение его интеграции в российское общество. До переезда в Россию Хаффман работал на заводе, расположенном в штате Техас. Американец отметил, что ему и его семье надоела пропаганда ЛГБТ (признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и снижение уровня культуры в США, что и послужило причиной переезда в Россию.

Ранее не стало 21-летнего американца Глосса, который участвовал в СВО на стороне России.