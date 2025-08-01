В Подмосковье прокуратура разберется в инциденте с женщиной, избившей ребенка в коляске

В Подмосковье прокуратура разберется в инциденте с женщиной, которая грубо швырнула ребенка и избила его. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Красногорская городская прокуратура организовала проверку по факту произошедшего после того, как видео с противоправными действиями в отношении ребенка распространилось в социальных сетях. Стражи порядка установят обстоятельства случившегося, а также дадут оценку действиям женщины. При наличии оснований по результатам мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Инцидент произошел в городе Красногорске на территории жилого комплекса «Ильинские Луга». Местные жители сняли на видео женщину, которая агрессивно с силой бросила ребенка в коляску и стала на него кричать. При этом она дважды сильно ударила малолетнего по лицу — сначала по одной щеке, а затем по второй. Кем женщина приходится пострадавшему ребенку, не уточняется.

Ранее россиянка избивала новорожденную дочь и снимала это на камеру.