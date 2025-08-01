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ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области

Гладков: два человека пострадали из-за ударов ВСУ по шести районам области
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть районов Белгородской области, в результате чего пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Головчино Грайворонского округа мужчина получил контузию после взрыва дрона на проезжей части. Медики оказали ему помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался.

В селе Новостроевка-Первая удар беспилотника повредил кровлю частного дома. В селе Смородино FPV-дрон атаковал автомобиль — машина получила повреждения.

В селе Отрадное Белгородского района в результате удара дрона по автомобилю «ГАЗель» пострадал водитель. С баротравмой он самостоятельно обратился в больницу Белгорода, где будет проходить лечение. Также в этом селе повреждены остекление квартиры в многоквартирном доме, а частный дом получил повреждения кровли, фасада и забора.

В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа артиллерийский снаряд повредил постройку и легковой автомобиль на территории домовладения. В селе Маломихайловка в результате удара дрона пострадал припаркованный автомобиль.

В поселке Уразово FPV-дрон взорвался на дороге — повреждено остекление двух частных домов. Другой беспилотник поразил припаркованный автомобиль, который сгорел. В селе Борки ударами дронов были выбиты окна в частном доме и здании торгового объекта. В Шелаево повреждены забор, гараж и три автомобиля.

В селе Бобрава Ракитянского района удар дрона пришелся на стоянку сельхозпредприятия — повреждена «ГАЗель». В селе Грузское Борисовского района зафиксирована атака тремя дронами на частный дом — пострадали кровля и забор.

Ранее Гладков анонсировал запуск нового сигнала оповещения об атаках БПЛА.

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