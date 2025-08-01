Две россиянки организовали сделку по купле-продаже младенца и попались

В Дагестане вынесли приговоры двум женщинам, организовавшим сделку по купле-продаже младенца за 300 тысяч рублей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Суд установил, что 1 января 2025 года одна из подсудимых, только что родившая ребенка, передала его покупательнице за 300 тысяч рублей при выписке из роддома. Преступление было совершено по предварительной договоренности. Вторая участница сделки, в свою очередь, передала деньги в конце 2024 года в обмен на обещание продажи младенца после его рождения.

Обе женщины признаны виновными по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ — купля-продажа несовершеннолетнего. Суд назначил каждой из них наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения их детьми 14-летнего возраста.

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