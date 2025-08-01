Россиянин приехал в Самару лечить наркозависимость и надругался над 17-летней девушкой

В Самаре мужчина надругался над 17-летней девушкой в заброшенном здании

В Самаре мужчина угрозами завел 17-летнюю девушку в заброшенное здание и надругался над ней. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 29 июля в Кировском районе города. По версии следствия, 30-летний житель соседнего региона, угрожая применением насилия, завел несовершеннолетнюю девушку в заброшенное здание, где совершил надругательство над ней. После этого он отпустил потерпевшую и поджег помещение, пытаясь уничтожить улики. Девушка не смогла описать нападавшего, так как он скрыл лицо, завязав на голове майку.

Позже подозреваемого в совершении преступления мужчину задержали в клинике, где он проходил лечение от наркозависимости. На допросе он признал свою вину.

Следствие рассматривает возможность причастности злоумышленника к другим преступлениям. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение, его планируют заключить под стражу.

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