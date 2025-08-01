Женщину чуть не изнасиловали по пути на российский пляж

В Ульяновске женщину чуть не изнасиловали по пути на пляж

В Ульяновске 50-летнего мужчину заподозрили в попытке изнасилования женщины, шедшей на пляж. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 28 июля на улице Набережная реки Волга. По предварительным данным, 50-летний мужчина напал на местную жительницу, направлявшуюся на Центральный пляж, и попытался изнасиловать ее, применив физическую силу. Благодаря крикам женщины на происходящее обратили внимание посторонние люди, и злоумышленник скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в течение суток. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 131 УК РФ — покушение на изнасилование.

В настоящее время следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления и собирать доказательства. Расследование находится на контроле у правоохранительных органов.

Ранее россиянин пытался изнасиловать 16-летнюю девушку на улице и получил 12 лет колонии.